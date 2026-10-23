/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/இன்று(அக்.22) மின்தடை
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 03:14 PM
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(காலை 9:00– மதியம் 2:00 மணி வரை)
ஆர்.எஸ்.மங்கலம் துணை மின் நிலையம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் டவுன், செட்டியமடை, சூரமடை, பெரியார் நகர், பெருமாள்மடை, தலைக்கான் பச்சேரி, நோக்கன்கோட்டை சிலுகவயல், இந்திரா நகர், ஆவரேந்தல், பாரனுார், களங்காப்புலி, சனவேலி, சவேரியார் பட்டினம், புல்லமடை, ஓடைக்கால், கவ்வூர், ஏ.ஆர்.மங்கலம், ஆப்பிராய், புத்தனேந்தல், கற்காத்தங்குடி, செங்குடி, முத்துப்பட்டினம், சேத்திடல் மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகள்.