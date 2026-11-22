/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு
UPDATED : நவ 21, 2026 05:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:04 PM
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தொண்டி: தொண்டி பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் மழை நீர் சேகரிப்பு திட்டம் தொடர்பான சிறப்பு கூட்டம் நடந்தது. பேரூராட்சி தலைவர் ஷாஜகான் பானு தலைமை வகித்தார். செயல் அலுவலர் மங்களநாத சேதுபதி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர். நிலத்தடி நீர் மட்டத்தை உயர்த்துவதன் அவசியம், வீடுகள், வணிக நிறுவனங்களில் மழை நீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளை முறையாக பராமரிப்பது குறித்து விளக்கி பேசப்பட்டது.
மழைக் காலங்களில் நீரை வீணாக்காமல் சேமிக்க மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகள் பேசினர். கவுன்சிலர்கள், பேரூராட்சி பணியாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.