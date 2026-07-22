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நிரந்தரப்படுத்த ஆர்ப்பாட்டம்

நிரந்தரப்படுத்த ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:47 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:47 AM

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சேலம்:சி.ஐ.டி.யு., சேலம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி உள்ளாட்சி துறை ஊழியர் சங்கம் சார்பில், சேலம் கோட்டை மைதானத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் தியாகராஜன் தலைமை வகித்தார்.

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், 5 ஆண்டுக்கு மேலாக பணியாற்றும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்களை பணி நிரந்தரப்படுத்தல்; பணிக்காலத்தில் இறந்த தொழிலாளியின் குடும்பத்துக்கு கருணை அடிப்படையில் வாரிசு வேலையை தாமதமின்றி வழங்குதல்; ஊழியர் ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யும், பி.எப்., - இ.எஸ்.ஐ., கணக்கு காட்டுதல் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர். நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர்.

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