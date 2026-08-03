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மாணவரை தாக்கிய சிறுவன் உள்பட 2 பேர் கைது

மாணவரை தாக்கிய சிறுவன் உள்பட 2 பேர் கைது

ADDED : ஆக 03, 2026 01:28 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:28 AM

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சேலம்: சேலம், கன்னங்குறிச்சியை சேர்ந்த பிளஸ் 2 படிக்கும், 17 வயது மாணவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, 10:00 மணிக்கு சின்ன கொல்லப்பட்டியில் உள்ள காபி பாருக்கு சென்றார்.

அங்கு பிரச்னை ஏற்பட்டதில், ஒரு கும்பல் மாணவரை தாக்கிவிட்டு தப்-பிச்சென்றது. அங்கிருந்தவர்கள் மாணவரை மீட்டு, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். அவரது புகார்படி கன்னங்கு-றிச்சி போலீசார் விசாரித்து, அதே பகுதி அங்காளம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த, சிவா, 23, மற்றும், 15 வயது சிறுவனை போலீசார் கைது செய்து, மேலும் சிலரை தேடுகின்றனர்.

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