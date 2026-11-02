/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/அனைத்து டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 02, 2026 02:05 AM
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பனமரத்துப்பட்டி: சந்தியூரில் உள்ள சேலம் மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன், அனைத்து டாஸ்மாக் தொற்சங்க கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில் நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறுவதில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புது நடைமுறையை ரத்து செய்தல்; தனியார் முகமை மூலம் காலி பாட்டில்களை திரும்ப பெறுதல்; பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர். டாஸ்மாக் தொ.மு.ச., உள்ளிட்ட பல்வேறு சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.