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நீட் எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம்

நீட் எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:22 AM

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சேலம்:சேலத்தில், காங்., மாணவர் சங்கம் சார்பில், நீட் எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம் நடந்தது. அதில் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் பேசுகையில், ''நாம் தோற்றதற்கு காரணம், நம் பலம் நமக்கு தெரியாததால் தான். த.வெ.க.,வை ஆதரிக்கும் முதல் முடிவை நாம் எடுத்ததால், இன்று 2 அமைச்சர்கள், காங்கிரஸில் உள்ளனர். அவர்கள் புதன், வியாழனில், கட்சி அலுவலகத்துக்கு தவறாமல் வந்து, கட்சியினரின் பிரச்னைகளுக்கு தீர்வு காண்கின்றனர்,'' என்றார்.

தொடர்ந்து, நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்தல்; ஜூலை, 15ல் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழாவில், 'நெஞ்சம் நிமிர், லஞ்சம் தவிர்' எனும் முழக்கத்தை சேலம் மாவட்டம் முழுதும் சிறப்பாக செயல்படுத்தல் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. முன்னாள் தலைவர் தங்கபாலு, மாநகர தலைவி சாரதாதேவி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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