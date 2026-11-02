/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/3 இடங்களில் திருட முயற்சி
ADDED : நவ 02, 2026 02:12 AM
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ஆத்துார்: தம்மம்பட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நடுவீதியில் நகை, வெள்ளி பட்டறைகள் செயல்படுகின்றன.
அங்கு நேற்று காலை, சி.செந்தில்குமார் என்பவரது நகை பட்டறையை திறக்க வந்தபோது, பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருந்தது. அதே பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு நகை பட்டறை உரிமையாளர் செந்தில்குமார் கடையின் பூட்டும் உடைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இருவரது பட்டறையிலும், ஷட்டரில் இருந்த பூட்டை உடைக்க
முடியாததால், திருடர்கள் திரும்பிச்சென்றுள்ளனர். அதேபோல் கடைவீதி மாரியம்மன் கோவிலின் வெளிப்புற பூட்டும் உடைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் அப்பகுதியில் போலீசார் முறையாக ரோந்து செல்ல வேண்டும் என, மக்கள் வலியுறுத்தினர்.