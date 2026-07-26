/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/குடிநீர் கேட்டு பஸ் சிறைபிடிப்பு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 04:29 AM
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ஆத்துார்:கெங்கவல்லி, கடம்பூர் பஸ் ஸ்டாப்பில், இரு அரசு பஸ்களை சிறைபிடித்து,
நேற்று காலை, 11:30 மணிக்கு, 20க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள், சாலை மறியலில்
ஈடுபட்டனர். இதை அறிந்து, கெங்கவல்லி போலீசார் வந்து பேச்சு நடத்தினர்.
பெண்கள்
கூறுகையில், 'கடம்பூரில், 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை குடிநீர்
வழங்கப்படுகிறது. சீராக வழங்க வேண்டும். அதேபோல் தேசிய ஊரக வேலை
திட்டத்தில் ஓராண்டுக்கு மேலாக சிலருக்கு மட்டுமே வேலை
வழங்குகின்றனர். அனைவருக்கும் வேலை வழங்க வேண்டும்' என்றனர்.
போலீசார்,
'இதுதொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் பேசி உரிய
தீர்வு காணப்படும்' என உறுதி அளித்தனர். இதனால் மதியம், 12:40 மணிக்கு
அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.