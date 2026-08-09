/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/மத்திய கல்வி செயலர் மாற்றம்
ADDED : ஜூலை 24, 2026 02:00 AM
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புதுடில்லி: 'நீட்' வினாத்தாள் கசிவுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், மத்திய கல்வி செயலர் வினீத் ஜோஷியை பணியிட மாற்றம் செய்து மத்திய அரசு நேற்றிரவு உத்-தரவிட்டது. புதிய கல்வி செயலராக நரேஷ் பால் கங்வார் நியமிக்-கப்பட்டு உள்ளார்.
அதே போல், பிரதமர் மோடியின் வாக்குறுதியின்படி, வினாத்தாள் முறைகேடுகளை மட்டும் விசாரிப்பதற்காக, ரோஸ் அவென்யூ நீதிமன்றத்தில் விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றத்தை டில்லி உயர் நீதிமன்றம் அமைத்துள்ளது.