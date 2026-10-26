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அவரசகால எண்கள் மின்வாரியம் அறிவிப்பு

அவரசகால எண்கள் மின்வாரியம் அறிவிப்பு

UPDATED : அக் 25, 2026 06:24 AM

ADDED : அக் 25, 2026 06:05 AM

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UPDATED : அக் 25, 2026 06:24 AM ADDED : அக் 25, 2026 06:05 AM

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சேலம்:வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி இருப்பதால், மின்தடை, மின்கசிவு, அறுந்து விழுந்த மின் கம்பிகள் உள்ளிட்ட மின்சாரம் தொடர்பான அவரச கால உதவிகளுக்கு, செயற்பொறியாளர், உதவி செயற்பொறியாளர்களின் மொபைல் எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி தெற்கு வாழப்பாடி நுகர்வோர், 92800 71345; 92800 71348 என்ற எண்களில் அழைக்கலாம். அதேபோல் மல்லியக்கரை, 92800 71349; திருமனுார், 92800 71347; வடக்கு வாழப்பாடி, 92800 71346, 92800 71350; பேளூர், 92800 71351, 92800 71365; பேளூர் மேற்கு, 92800 71352; பெத்த

நாயக்கன்பாளையம், 94458 52266; 92800 71353; புத்திரகவுண்டன்பாளையம், 92800 71354; ஏத்தாப்பூர், 92800 71355; தும்பல், 92800 71357; கருமந்துறை நுகர்வோர், 92800 71356 என்ற எண்களில் அழைக்கலாம் என, செயற்பொறியாளர் ராணி தெரிவித்துள்ளார்.

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