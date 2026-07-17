ஏரியில் குளித்த இன்ஜி., மாணவர் பலி

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:29 AM
சேலம்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் தர்வேஷ், 19. சேலம் மாவட்டம் சீரகாபாடியில் உள்ள உறவினர் ரம்யா வீட்டில் தங்கி, நாமக்கல் மாவட்டம் மல்லசமுத்திரத்தில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில், இன்ஜினியரிங், 2ம் ஆண்டு படித்து வந்தார். நேற்று மாலை, உறவினரின் மகன் ரோஹித், 18, என்பவ-ருடன் சேர்ந்து, வீடு அருகே உள்ள கல்பாரப்பட்டி ஏரியில் குளிக்க சென்றார்.
ரோஹித்துக்கு நீச்சல் தெரியாததால் கரை ஓரம் குளித்தார். தர்வேஷ், ஏரியின் நடுப்பகுதிக்கு சென்று குளித்தார். வெகு நேர-மாகியும் தர்வேஷ் வராததால், ரோஹித், அவசர உதவி எண்: 100 மூலம், போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார்.தொடர்ந்து ஆட்டையாம்பட்டி போலீசார் தீயணைப்புத்துறையி-னருடன் வந்து, ஏரியில் தேடினர். அப்போது சேற்றில் சிக்கி தர்வேஷ் இறந்தது தெரிந்தது. அவரது உடலை மீட்டனர். ஆட்-டையாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.