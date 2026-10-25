மொபட்டுகள் மோதல்: விவசாயி சாவு

ADDED : செப் 29, 2026 06:22 AM
வாழப்பாடி; பெத்தநாயக்கன்பாளையம், களரம்பட்டியை சேர்ந்தவர் அமிர்தலிங்கம், 48. இவர் பெத்தநாயக்-கன்பாளையம் கிழக்கு காட்டு பகுதியில் விவ-சாய நிலத்தை குத்தகை பேசி, அங்கேயே குடும்-பத்துடன் தங்கி விவசாயம் செய்து வந்தார். நேற்று முன்தினம் மாலை, 6:00 மணிக்கு, 'டி.வி.எஸ்., எலக்ட்ரிக்' மொபட்டில் காய்கறியை எடுத்துச்சென்று, வாழப்பாடியில் உள்ள மண்-டியில் வைத்து விற்றார். மீண்டும் பெத்தநாயக்-கன்பாளையம் புறப்பட்டார்.
குடுவாத்துபாலம் அருகே சேலம் - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றபோது, எதிரே, 'ராங்' ரூட்டில் வேகமாக வந்த, 'டி.வி.எஸ்., எக்ஸல் சூப்பர்' மொபட் நேருருக்கு நேர் மோதி-யது. இதில் படுகாயம் அடைந்த அமிர்தலிங்கம், வாழப்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் முதலு-தவி பெற்று, மேல் சிகிச்சைக்கு சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். ஆனால் இரவு உயிரிழந்தார்.