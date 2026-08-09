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அரசு பொருட்காட்சி துவக்கிவைப்பு

அரசு பொருட்காட்சி துவக்கிவைப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:45 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:45 AM

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சேலம்:ஆடித்திருவிழாவை ஒட்டி சேலம், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே போஸ் மைதானத்தில் அரசு பொருட்காட்சியை, போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து அரசு துறை அரங்குகளை பார்வையிட்டார்.

பின் அவர் பேசியதாவது:

சேலத்தில் நடத்தப்படும் அரசு பொருட்காட்சி முக்கியமானது மட்டுமல்ல, முதன்மையானதும் கூட. தமிழகத்தில் முதன்முதலாக, 1978 ஆக., 6ல் சேலத்தில் தான் பொருட்காட்சி தொடங்கப்பட்டது. இது, 42வது பொருட்காட்சி.

அரசு துறை சார்ந்த நலத்திட்டங்கள், எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது, பயனாளி தேர்வு போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு, பொருட்காட்சியில் உள்ள அரங்குகளை பார்த்து, மக்கள் தெரிந்து கொள்ள உதவி செய்கிறது. இதில், 26 அரசுத்துறை, 5 அரசு சார்பு நிறுவனங்கள் என, 31 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 45 நாட்கள் நடக்கும் பொருட்காட்சியில் குழந்தைகளை கவரும்படி பொழுதுபோக்கு, வேடிக்கை விளையாட்டுகளும் இடம்பெற்றுள்ளன. பெரியவர்களுக்கு, 15 ரூபாய், சிறியவர்களுக்கு, 10 ரூபாய், மாணவர்களுக்கு, 5 ரூபாய் என நுழைவு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

தொடர்ந்து அரசின் பல்வேறு துறைகள் சார்பில், 227 பயனாளி

களுக்கு, 7.72 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். கலெக்டர் இளம் பகவத், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் லட்சுமணன், சிவக்குமார், பழனிவேல், காங்., கட்சியின், மாநகராட்சி துணை மேயர் சாரதாதேவி உள்ளிட்டோர்

பங்கேற்றனர்.

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