/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ஏற்காடில் பனிமூட்டம் படகு இயக்கம் நிறுத்தம்
UPDATED : அக் 22, 2026 02:22 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:26 AM
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ஏற்காடு: ஏற்காடில் சில நாட்களாக பகலில் வெயில் அடித்து வந்த நிலையில், நேற்று காலை முதலே பனிமூட்டம் சூழ்ந்து சாரல் மழை பெய்ததால் கடுங்குளிர் நிலவியது. சாலைகளில் சூழ்ந்த பனிமூட்டத்தால், அருகே வரும் வாகனங்கள் கூட தெரியாத நிலை ஏற்பட்டது. வாகன ஓட்டிகள் தடுமாறியபடி சென்றனர். தோட்டம், கட்டட வேலைகளுக்கு செல்லும் உள்ளூர் மக்கள், வீடுகளில் முடங்கினர். சுற்றுலா பயணியர், பனிமூட்டத்துடன் கூடிய மழையில் நனைந்த படி ஏற்காட்டை சுற்றிப்பார்த்து ரசித்-தனர்.
அதிகாலை முதல் ஏற்காடு முழுதும் சூழ்ந்த பனிமூட்டத்தால், படகு இல்ல நிர்வாகம், பாதுகாப்பு கருதி, பெடல், துடுப்பு படகு இயக்கத்தை நிறுத்தின. மழை குறைந்தபோது, மோட்டார் படகு மட்டும் இயக்கப்பட்டது. அதில் சவாரி செய்து,
சுற்றுலா பயணியர் மகிழ்ந்தனர்.