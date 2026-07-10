தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சீரான குடிநீர் கேட்டு மக்கள் சாலை மறியல்

சீரான குடிநீர் கேட்டு மக்கள் சாலை மறியல்

சீரான குடிநீர் கேட்டு மக்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:16 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:16 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கெங்கவல்லி:கெங்கவல்லி, உலிபுரத்தில், 500க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. அங்கு வசிக்கும் மக்களுக்கு சீரான குடிநீர் வினியோகம் இல்லை.

இதனால் போதிய குடிநீர் தொட்டிகள் அமைக்கக்கோரி, நேற்று காலை, 9:30 மணிக்கு, அப்பகுதி மக்கள், உலிபுரம் சாலையில், காலி குடங்களுடன் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர். கெங்கவல்லி ஊரக வளர்ச்சித்துறை அலுவலர்கள், தம்மம்பட்டி போலீசார், பேச்சு நடத்தி, சீரான குடிநீர் வினியோகிக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர். காலை, 11:30 மணிக்கு மறியலை கைவிட்டனர். இச்சம்பவத்தால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us