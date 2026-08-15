/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பெரியார் பல்கலை தொழிலாளர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 04:27 AM
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ஓமலுார்: சேலம், பெரியார் பல்கலை தொழிலாளர் சங்கம் சார்பில், அப்-பல்கலை முன் நேற்று மாலை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
பொதுச்-செயலர் சக்திவேல் தலைமை வகித்தார். அதில் பல்கலை உறுப்பு கல்லுாரிகளில் பணிபுரிந்தவர்களை, பல்கலையில் நியமனம் செய்-யக்கூடாது; தொகுப்பூதியம், தினக்கூலி பணியாளர்கள், கல்வி தகுதியை உயர்த்திய நிலையில் இரு ஆண்டாக ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படவில்லை என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை-களை வலியுறுத்தினர். தலைவர் கனிவண்ணன், பொருளாளர் பாண்டியராஜன், உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர்.