ராஜகணபதி கோவில் கும்பாபிேஷகம் தன்னார்வலர்களுடன் ஆலோசனை
ராஜகணபதி கோவில் கும்பாபிேஷகம் தன்னார்வலர்களுடன் ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:34 AM
சேலம்; சேலம், தேர்வீதியில் உள்ள ராஜகணபதி கோவில் கும்பாபிேஷக பணி குறித்து ஆலோ-சிக்க, தன்னார்வலர் சந்திப்பு கூட்டம், செவ்-வாய்ப்பேட்டை வாசவி கல்யாண மண்டபத்தில் நேற்று நடந்தது.
ராஜகணபதி கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் வள்ளியப்பா, கும்பாபிேஷக அழைப்-பிதழை வெளியிட்டார். கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில் நிர்வாக அறங்காவலர் சீனிவாசன் உள்-ளிட்ட வியாபாரிகள் பெற்றுக்கொண்டனர். ஆக., 24 காலை, 9:00 மணிக்கு, கிராம தேவதை பிடாரி அம்மன் பூஜையுடன் கும்பாபிேஷக விழா தொடங்க உள்ளது.ஆக., 29 வரை சிறப்பு பூஜை, ஹோமங்கள், திரு-முறை பாராயணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடக்க உள்ளன. ஆக., 30 காலை, 7:15க்கு கலச புறப்பாடு, 8:10 முதல் ராஜகணபதி விமானம், முகப்பு விமானம், த்வஜஸ்தம்ப மகா கும்பாபிேஷகம், மஹா தீபாராதனை நடக்க உள்ளது.
தொடர்ந்து மாலையில் திருக்கல்யாணம், 1,000 இசைக்கலைஞர்களின் பாரம்பரிய நாட்டிய நட-னங்களுடன் புஷ்ப சத்தாபரண வீதி உலா ஆகி-யவை நடக்க உள்ளன.
இதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வது குறித்து, பல்வேறு ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்-டன. இதில் கோவில் குருக்கள் விஸ்வநாதன், வியாபாரிகள், தன்னார்வலர்கள் பங்கேற்றனர்.