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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 2 சுண்ணாம்பு ஆலைக்கு 'சீல்' ஓனருக்கு நோட்டீஸ்

2 சுண்ணாம்பு ஆலைக்கு 'சீல்' ஓனருக்கு நோட்டீஸ்

2 சுண்ணாம்பு ஆலைக்கு 'சீல்' ஓனருக்கு நோட்டீஸ்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:35 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:35 AM

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சங்ககிரி; சேலம் மண்டல சுரங்கத்துறை பறக்கும்படை உதவி இயக்குனர் இளங்கோவன் தலைமையில் குழுவினர், சங்ககிரி, கூத்தாலக்குட்டையில் உள்ள, 'வரலட்சுமி டிரேடர்ஸ்' சுண்ணாம்புக்கல் அரவை ஆலையில் நேற்று முன்தினம் சோதனை நடத்தினர். அப்போது முறைகேடாக ஆலை செயல்பட்டது தெரிந்தது. இதனால் ரோலர் மில் கருவி உள்ளிட்ட, 8 இயந்திரங்கள், ஒரு டிப்பர் லாரி, 50 கிலோ அளவில், 75 மூட்டை சுண்ணாம்பு பவுடர், 1,000 கிலோ அளவில், 5 மூட்-டையில் சுண்ணாம்பு பவுடர், 5 க.மீ., சுண்ணாம்பு கற்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

அதேபோல் அருகே இருந்த, 'சரவணன் டிரேடர்ஸ்' சுண்ணாம்புக்கல் அரவை ஆலையும், சட்டவிரோதமாக செயல்பட்டது தெரிந்தது. அங்கு சுண்ணாம்புக்கற்கள் - 60 க.மீ., ஜிப்சம் ஜெல்லி - 70 டன்; 50 கிலோ அளவில், 728 மூட்டை; 100 கிலோவில், 17 மூட்டைகளில் சுண்-ணாம்பு பவுடர்; ரோலர் மில் கருவி உள்பட, 5 இயந்திரங்களை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து கனிமங்களை தோண்டி எடுத்தல், கொண்டு செல்லுதல், பதுக்கி வைத்தல், பதிவுச்-சான்று இல்லாமை பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து, இரு ஆலைக்கும், 'சீல்' வைக்கப்பட்டது. ஆலை உரிமையாளர் வெங்கடாசலத்துக்கு விளக்கம் கேட்டு, நோட்டீஸ் வழங்கி, 7 நாள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இல்லையெனில் சட்ட நடவடிக்கை பாயும் என அதிகாரி கள் எச்சரித்துள்ளனர்.

4 பேர் மீது வழக்கு

சேலம் மாவட்ட புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்-துறை உதவி இயக்குனர் ஈஸ்வரன் உள்ளிட்ட குழுவினர்,

சங்ககிரி தாலுகா செட்டிக்காட்டில், நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது சுமதி என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய நிலத்தில், அரசின் அனுமதியின்றி, 'ஹிட்டாச்சி' மூலம், வண்டல் மண் எடுத்துக்கொண்டிருந்தது தெரிந்-தது. அதிகாரிகளை கண்டதும் மண் எடுத்தவர்கள் தப்பி ஓடிவிட்டனர்.

இதுகுறித்து ஈஸ்வரன் புகார்படி, சங்ககிரி போலீசார், ஹிட்டாச்சியை பறிமுதல் செய்து, அதன் உரிமையாளர் ரஞ்சித், நில உரிமையாளர் சுமதி, மண் எடுத்த ரவிச்சந்திரன், நாகம்மாள் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிந்தனர்.

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