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துாய்மை பணியாளருக்கு நலத்திட்ட முகாம்

துாய்மை பணியாளருக்கு நலத்திட்ட முகாம்

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:05 AM

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ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:05 AM

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ஓமலுார்: நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை சார்பில், கருப்பூரில் நேற்று, அரசு சேவைகள் மற்றும் நலத்திட்ட முகாம் நடந்தது. டவுன் பஞ்சாயத்து செயல் அலுவலர் பிரகாஷ் தலைமை வகித்தார்.

டவுன் பஞ்சாயத்து தலைவி சுலோச்சனா தொடங்கி வைத்தார். ஓமலுார், காடையாம்பட்டி, அயோத்தியாப்பட்டணம், மல்லுார், பனமரத்துப்பட்டி, கருப்பூர், கன்னங்குறிச்சி, வாழப்பாடி, பேளூர் ஆகிய டவுன் பஞ்சாயத்துக்குட்பட்ட, 270 துாய்மை பணியா-ளர்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் பங்கேற்றனர். அவர்

களுக்கு ஆதார் பெயர் மாற்றம், ஜாதிச்சான்றிதழ் உள்பட, 8 துறைகளில் முகாம் நடத்தப்பட்டது.

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