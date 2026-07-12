/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தேவகோட்டையில் குருபூஜை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:44 PM
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தேவகோட்டை, ஜூலை 12 -
தேவகோட்டையில் வீரன் அழகு முத்து கோன் சேவா டிரஸ்ட் சார்பில் வீரன் அழகு முத்து கோன் 269 வது குரு பூஜை விழா நடந்தது. அமைச்சர் பிரபு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அ.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர் செந்தில்நாதன், நகராட்சி தலைவர் சுந்தரலிங்கம், துணை தலைவர் ரமேஷ், த.வெ.க. கவுன்சிலர்கள், தி.மு.க. நகர செயலாளர் கவுன்சிலர் பாலமுருகன், உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
யாதவா சங்க அறக்கட்டளை சார்பில் யாதவ நர்சரி பள்ளியில் நடந்த குருபூஜையில் முன்னாள் நகராட்சி தலைவர் வேலுச்சாமி, சங்க துணை தலைவர் ராஜேந்திரன், செயலாளர் அர்ச்சுனன், முன்னாள் செயலாளர் செல்வராஜ், முன்னாள் பொருளாளர் சேகர், ஆசிரியர் ராமராஜன், காளிமுத்து உட்பட சங்கத்தினர் பங்கேற்றனர்.