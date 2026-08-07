செவிலியர்கள் போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:50 PM
சிவகங்கை,ஜூலை 30-
சிவகங்கை மாவட்ட அரசு மருத்துவமனையில் தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்க மாவட்ட தலைவர் கிறிஸ்டி பொன்மணி தலைமையில் செவிலியர்கள் அனைவரும் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைகளிலிருந்து செவிலியர் தட்டுப்பாடு உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு மறுபணியமர்வு செய்வதை கைவிட வேண்டும்.
நான்கு செவிலியர்கள் பணியில் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரு செவிலியர் மட்டுமே பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இதனால் செவிலியர்கள் பணி சுமையில் உள்ளனர். தமிழக அரசு மருத்துவ பயனாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப புதிய நிரந்தர செவிலியர் பணியிடங்களை உருவாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நேற்று அரசு மருத்துவமனைகளில் பணி செய்த செவிலியர்கள் கருப்பு பட்டை அணிந்து பணி செய்தனர். இதில் தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர்.