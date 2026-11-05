லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை 6 பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:09 AM
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனையில் உதவி பொறியாளர் உட்பட ஆறு பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேவகோட்டை நகராட்சியில் பல்வேறு இனங்களுக்கு லஞ்சம் வாங்குவதாக, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்களின் துணை ஆய்வுக் குழு தலைவர் மீனலோசினி சிவகங்கை லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையில் புகார் செய்தார்.
கடந்த அக்.23ந் தேதி லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டி.எஸ்.பி. தங்கராமன் தலைமையில் போலீசார் தேவகோட்டை நகராட்சி அலுவலகத்தில் சோதனை செய்தனர்.
வருவாய் உதவியாளர் மணிகண்டன் ஜீபேயை ஆய்வு செய்ததில் வீரா என்பவரின் கணக்கில் இருந்து பல தவணைகளாக ரூ 29 ஆயிரத்து 600 பெறப்பட்டு இருந்தது.மணிகண்டன் சரியான காரணம் தெரிவிக்கவில்லை.
பொறியியல் பிரிவில் இருந்த சந்திரமவுலி என்பவரை ஆய்வு செய்ததில் ரூ.50 ஆயிரம் சிக்கியது. ஆன்லைன் மூலம் மேற்பார்வையாளர் செந்தில்குமாருக்கு ரூ 31 ஆயிரம் அனுப்பியதும் தெரிய வந்தது.
அலுவலகம் முன்பு நின்ற உஞ்சனை காத்தான்வயல் பாலுவை சோதித்ததில் அவரிடம் ரூ 10 ஆயிரம் இருந்தது.
ஆறு பேர் மீது வழக்கு: விசாரணை முடிவில் உதவி பொறியாளர் முத்துக்குமார், பணி மேற்பார்வையாளர் செந்தில்குமார், வருவாய் உதவியாளர் மணிகண்டன், குடிநீர் பொறுப்பாளர் ஆண்டவர், தனியார் கான்ட்ராக்டர் சந்திரமவுலி, பாலு உட்பட ஆறு பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு டி.எஸ்.பி. தங்கராமன் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார்.