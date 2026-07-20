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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு  :சுயவிபரம் பதிவிடலாம்   

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு  :சுயவிபரம் பதிவிடலாம்   

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:00 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:00 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:52 PM

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சிவகங்கை:மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில் முதற் கட்டமாக தங்களது சுய விபரங்களை ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம் என கலெக்டர் ஆகாஷ் தெரிவித்தார்.

அவர் கூறியதாவது: தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியின் ஒரு கட்டமாக பொதுமக்கள் தங்களது சுய விபரங்களை https://se.census.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்யலாம். இது தவிர கியூஆர் - கோடு மூலமும் பதிவு செய்யலாம். இந்த வாய்ப்பு ஜூலை 31 வரை மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட மக்கள் தாங்களே முன்வந்து சுயவிபரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்றார். ////

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