/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/குழந்தைகள் வார விழா
UPDATED : நவ 21, 2026 03:33 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:30 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் நலத்துறை சார்பில் தேசியப் பச்சிளம் குழந்தைகள் வார விழா கொண்டாடப்பட்டது.
குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க மருத்துவமனையில் தினசரி பல்வேறு விழிப்புணர்வு பயிற்சி நடத்தப்பட்டன. நிறைவு விழாவில் முதல்வர் கலைவாணி தலைமை வகித்தார். மகப்பேறு துறைத்தலைவர் நாகசுதா, இணைப் பேராசிரியர் தென்னரசி, நிலைய மருத்துவர் முகமதுரபி முன்னிலை வகித்தனர். முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்களுக்கான கருத்தரங்கு நடந்தது. குழந்தைகள் நலத்துறைத் தலைவர் குணா, இணைப் பேராசிரியர்கள் ராஜா, சுரேஷ் உள்ளிட்ட டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.