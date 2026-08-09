﻿ டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 09, 2026 12:29 AM
சிவகங்கை: எட்டு மணி நேர வேலையை உறுதி செய்ய வலியுறுத்தி சிவகங்கை மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன்பு டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சி.ஐ.டி.யூ., டாஸ்மாக் ஊழியர் சங்கத்தலைவர் குமார் தலைமை வகித்தார். மாவட்டச் செயலாளர் திருமாறன் முன்னிலை வகித்தார். டாஸ்மாக் ஊழியர் சம்மேளனத்தலைவர் முருகன், தொ.மு.ச., நிர்வாகி கருப்புசாமி, டாஸ்மாக் பணியாளர் சங்க மாவட்ட செயலர் கண்ணன், ஏ.ஐ.டி.யூ.சி., மாவட்ட செயலர் தாளமுத்து, அண்ணா தொழில்சங்க மாவட்ட செயலர் சிவகுமார், தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி மாவட்ட செயலர் மலைராசு கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் எட்டு மணி நேர வேலையை உறுதி செய்ய வேண்டும். காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். ரூ.10க்கான வில்லை ஒட்டும் முறையை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டது.