/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/இன்றைய நி்கழ்ச்சி
ADDED : நவ 01, 2026 02:57 PM
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இன்றைய நிகழ்ச்சி
ஆன்மீகம்
சிறப்பு பூஜை : மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர், தட்சிணாமூர்த்தி கோயில், பட்டமங்கலம், சிறப்பு அபிஷேகம், மதியம்:12:00 மணி
சிறப்பு பூஜை: கற்பகவிநாயகர் கோயில்,பிள்ளையார்பட்டி, கணபதி ேஹாமம்: காலை 7:00 மணி, மூலவர் அபிஷேகம்: மதியம் 12:30 மணி
சிறப்பு பூஜை: சவுமிய நாராயணப்பெருமாள் கோயில், திருக்கோஷ்டியூர்,மூலவர் அபிஷேகம்: காலை 9:00 மணி
சிறப்பு பூஜை : பூமாயிஅம்மன் கோயில், திருப்புத்தூர், அபிஷேகம்: காலை 8:00 மணி
சிறப்பு பூஜை : திருத்தளிநாதர் கோயில், திருப்புத்தூர், உச்சிகால பூஜை: காலை 11:30 மணி