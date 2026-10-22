/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வித்யாரம்பம்
ADDED : அக் 20, 2026 06:26 PM
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சிவகங்கை: விஜயதசமி நாளை முன்னிட்டு தேவகோட்டை சேர்மன் மாணிக்க வாசகம் நடுநிலைப் பள்ளியில் புதிய மாணவர் சேர்க்கை நடந்தது. தலைமையாசிரியர் சொக்கலிங்கம் தலைமை வகித்தார். மாணவர்களை ஆசிரியர்கள் மாலை அணிவித்து வரவேற்றனர். ஆசிரியர்கள் ஸ்ரீதர், முத்துமீனாள், பாண்டிமீனாள், சிவரஞ்சனி, ஆர்த்தி எழுதப் பயிற்சி அளித்தனர்.
*நவராத்திரி விழாவை தொடர்ந்து விஜயதசமி யான நேற்று தொடங்கும் காரியங்கள் வெற்றி பெறும் என்ற ஐதீகம் படி தேவகோட்டை பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்க்கும் வித்யாரம்பம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.