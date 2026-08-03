/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்
ADDED : ஆக 02, 2026 11:48 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே மதகுபட்டியில் முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா நடந்தது.
த.வெ.க., நிர்வாகி சி.ஆர்., சுந்தரராஜன் ஏற்பாட்டில் நடந்த விழாவில், அமைச்சர் பிரபு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். விழாவில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் குழந்தைராணி நாச்சியார், இளங்கோவன், சீனிவாசசேதுபதி, முஸ்தபா (மதுரை), மாவட்ட செயலாளர் முத்துபாரதி உட்பட த.வெ.க., மாநில, மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.