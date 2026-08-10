/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ ஆக்கிரமிப்பில் பஸ் ஸ்டாப்கள்
ADDED : ஆக 09, 2026 08:11 PM
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தேனி, ஆக.10–
தேனி நகரில் அல்லிநகரம், பெத்தாச்சி விநாயகர் கோயில் அருகே, பங்களாமேடு,பொம்மையகவுண்டன்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள பஸ் ஸ்டாப்கள் உள்ளன.
இவற்றை பயணிகள் பயன்படுத்த முடியாதவாறு ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கி உள்ளன. சிலர் பஸ் ஸ்டாப்களை ஆக்கிரமித்து கடைகள் அமைத்தும் வாகனங்களை நிறுத்திம், பிளக்ஸ்பேனர்கள் வைத்தும் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். சில பஸ் ஸ்டாப்கள் சமூக விரோதிகளின் கூடாரங்களாக மாறி உள்ளன. இதனால் பஸ் ஸ்டாப்களை பயன்படுத்த பயணிகள் அச்சப்படுகின்றனர். நகராட்சி கமிஷனர், போலீசார் இணைந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பஸ் ஸ்டாப்களை மீட்டு பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.