/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் அவதி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:12 PM
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தேனி, ஜூலை 29–
தேனியில் எம்.ஜி.ஆர்.
நகர், என்.ஆர்.டி., நகர், பழைய ஜி.எச்., ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அறிவிக்கப்படாத திடீர் மின்வெட்டு ஏற்படுகிறது. கடந்த 2 நாட்களில் காலை, மாலையில் அவ்வப்போது 1 மணி நேரம் மின்தடை ஏற்படுகிறது. முன் அறிவிப்பு இன்றி தொடர்ந்து நீண்டநேரம் மின்வெட்டு ஏற்படுவதால் வீட்டு வேலை செய்பவர்கள், ஓட்டல்களில் பணிகள் முடங்கின. இதுபற்றி தேனி மின்வாரிய அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘சில நாட்களாக காற்றின் வேகம் அதிகமாக உள்ளது. இதனால் மின் கம்பிகள் மீது மரக்கிளைகளில் விழுந்து மின்தடை ஏற்படுகிறது,’ என்றார். நகராட்சியிடம் பலமுறை கூறியும் ரோட்டோரங்களில் உள்ள மரக்கிளைகளை வெட்டாமல், மின் பணியாளர்களை கைகாட்டுவதால் பொதுமக்கள் அவதி அடைகின்றனர்.