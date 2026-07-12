லாரி டிரைவரிடம் வழிப்பறி செய்த இருவர் கைது

ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:22 PM
பெரியகுளம், ஜூலை 12-
கோவை மாவட்டம் சிறுமுகை இளங்கோவடிகள் தெருவைச் சேர்ந்தவர் வனராஜ் 35. லாரி டிரைவர். அன்னூர் காட்டன் மில்லில் நூல்களை லாரியில் ஏற்றிக்கொண்டு, மதுரை மாவட்டம் ஆலங்கொட்டாரத்தில் காட்டன் மில்லில் லோடினை இறக்கியுள்ளார். தொடர்ந்து தேனி காட்டன் மில்லில் லோடு ஏற்றிக்கொண்டு, கோவை செல்வதற்காக, தேனி- திண்டுக்கல் ரோடு மீனாட்சிபுரம் விலக்கில் ரோட்டோரம் ஓய்வுக்காக லாரியை நிறுத்தியுள்ளார். கிளினர் சிவா 19. உடனிருந்தார். அப்போது டூவீலரில் வந்த உத்தமபாளையம் கன்னிச்சேர்வைபட்டியைச் சேர்ந்த பிரகாஷ் பாண்டி 25. அதே ஊரைச் சேர்ந்த இவரது நண்பர்கள் பாலமுருகன் 23. ராஜ்குமார் 27. மூவரும் வனராஜிடம் அலைபேசி மற்றும் ரூ.1,500 பறித்து தப்பினர். கிளினர் சிவா புகாரில் தென்கரை எஸ்.ஐ., வேல் மணிகண்டன், பிரகாஷ் பாண்டி, பாலமுருகனை கைது செய்து ராஜ்குமாரை தேடி வருகிறார்.
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