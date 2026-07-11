வீணாகும் தேக்குமரக் கட்டைகள்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM
கம்பம், ஜூலை 12
கம்பம் வனச்சரக அலுவலகத்தில் கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பறிமுதல் செய்த தேக்கு கட்டைகள் மழை, வெயிலில் காய்ந்தும் வீணாகி வருகிறது.
கம்பம் வனப்பகுதிகளில் 1980 முதல் 1990 வரை சமூக விரோத கும்பல் தேக்கு, தோதகத்தி , சந்தனம், வேங்கை போன்ற மர வகைகளை வெட்டி கடத்தினர். அப்போது வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் ஸ்பெஷல் ரெய்டு நடத்தி பல இடங்களில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த தேக்கு கட்டைகளை பறிமுதல் செய்தனர். லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள 500 க்கும் - மேற்பட்ட கட்டைகள் கம்பம் வனச்சரக அலுவலக வளாகத்தில் திறந்த வெளியில் அடுக்கி வைத்தனர். பறிமுதல் செய்த ஜன்னல்கள், கதவுகள் , நிலைகள் அறைகளில் பாதுகாத்தனர். இவற்றை ஏலம் விட முயற்சித்த போது கோர்ட்டில் வழக்கு நிலுவை என கூறி நிறுத்தி விட்டனர்.
ஆனால் அதன் பின் 30 ஆண்டுகளில் அந்த மரக்கட்டைகள் மழையில் நனைந்தும், வெயிலில் காய்ந்தும், கரையான்கள் அரித்தும் வீணாகி போனது. பல கட்டைகள் காணாமல் போனது. மாவட்ட வன அலுவலர் ் நடவடிக்கை எடுத்து எஞ்சிய மரக்கட்டைகளை ஏலம் விட்டு அரசிற்கு வருவாய் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.