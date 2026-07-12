/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ தொழிலாளி பலி
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:11 PM
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மூணாறு, ஜூலை 12-
மூணாறு அருகே கே.டி.
எச்.பி. கம்பெனிக்கு சொந்தமான மாட்டுபட்டி எஸ்டேட், நெற்றிமேடு டிவிஷனில் தேயிலை தோட்ட தொழிலாளி சரஸ்வதி 53. நேற்று அப்பகுதியில் உள்ள தேயிலை தோட்டத்தில் காலை 8:45 மணிக்கு பச்சை தேயிலை பறிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது திடிரென மயங்கி விழுந்தவரை, சக தொழிலாளர்கள் மூணாறில் டாடா மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சரஸ்வதியை பரிசோதித்த டாக்டர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். மூணாறு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.