/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ 4 துணை தாசில்தார்கள் இட மாற்றம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
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தேனி:மாவட்டத்தில் 4 துணை தாசில்தார்களை பணியிட மாறுதல் செய்து கலெக்டர் வைத்திநாதன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பெயர்/ தற்போதைய பணியிடம்/ புதிய பணியிடம்செந்தில்குமார்/ தேர்தல் பிரிவு, கலெக்டர் அலுவலகம், தேனி/ வட்ட வழங்கல் அலுவலர், ஆண்டிபட்டி.ஆதிசிவன்/ தேனி / தேர்தல்பிரிவு, கலெக்டர் அலுவலகம், தேனி.மகாலட்சுமி/ விடுப்பில் இருந்து திரும்புபவர்/ தலைமை உதவியாளர், எச் பிரிவு , கலெக்டர் அலுவலகம், தேனிகவிதா/ தலைமை உதவியாளர் எச் பிரிவு, கலெக்டர் அலுவலகம், தேனி/ வட்ட வழங்கல் அலுவலர் பெரியகுளம்