/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில்700 மரக்கன்றுகள் நடவு
ADDED : நவ 04, 2026 02:02 PM
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தேனி: தமிழகத்தில் நகர்புறங்கள் பசுமையாக்கல் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு நகராட்சிக்கும் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேனி நகராட்சிக்கு 95 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நகராட்சி சார்பில் சில இடங்களில் நர்சரிகள் அமைத்து மரக்கன்றுகள் பராமரித்து வருகின்றனர். வைகை அணை நீர் தேக்கப்பகுதியில் உள்ள நகராட்சி குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் 700, நகராட்சி குப்பை உரமாக்கல் மையத்தில் 800 மரக்கன்றுகள் நடவு செய்து குறுங்காடுகள் அமைத்துள்ளனர். இந்த குறுங்காடுகளில தேக்கு, நாவல், மகாகனி, பாதாம், புங்கன், மூங்கில் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்துள்ளனர்.