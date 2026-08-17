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இடுக்கியில் ஆக.,21 முதல் ஓணம் கொண்டாட்டம்

இடுக்கியில் ஆக.,21 முதல் ஓணம் கொண்டாட்டம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 05:47 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 05:47 PM ADDED : ஆக 13, 2026 05:31 PM

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மூணாறு:இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஓணப்பண்டிகை ஆக. 21 முதல் செப். 5 வரை கொண்டாட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் முக்கிய பண்டிகையான ஓணம் ஆக. 26ல் கொண்டாடப்படுகிறது. இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஓணப் பண்டிகை கொண்டாட்டம் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் கலெக்டர் தினேசன்செருவாட் தலைமையில், எம்.எல்.ஏ. ரோய் கே. பவுலோஸ் முன்னிலையில் நடந்தது. மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் ஷீலா, கூடுதல் கலெக்டர் மினி கே. ஜான், மாவட்ட சுற்றுலா மேம்பாட்டு குழு செயலாளர் ஜிதேஷ் ஜோஸ் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

கூட்டத்தில் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம்,சுற்றுலா மேம்பாட்டு குழு சார்பில் ஆக.,21 முதல் செப்.,5 வரை ஓணம் கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டது. துவங்க விழா ஆக.21ல் செருதோணியிலும், செப். 5ல் நிறைவு விழா தொடுபுழாவிலும் நடக்கிறது. மூணாறு, செருதோணி, குமுளி, ராஜாக்காடு, தொடுபுழா ஆகிய பகுதிகளிலும் ஓணம் கொண்டாட்டங்கள் நடக்க உள்ளது. ஓணப் பண்டிகையை முன்னிட்டு இடுக்கி அணையை பார்வையிடவும் அனுமதி அளிக்கப்பட உள்ளது.

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