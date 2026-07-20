/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ கத்தியை காட்டி மிரட்டியவர் கைது
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:16 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM
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போடி:போடி அருகே சிறக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பரமன் 47.
நேற்று போடியில் பலசரக்கு பொருட்களை வாங்கி கொண்டு இரட்டை வாய்க்கால் ரோட்டில் நடந்து சென்றுள்ளார். இவரிடம் போடி கிழக்குவெளி வீதியை சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி 29. கத்தியை காட்டி மிரட்டி பணம் கேட்டுள்ளார். சத்தம் போடவும் கொலை செய்யாமல் விட மாட்டேன் என மிரட்டி உள்ளார். பரமன் புகாரில் போடி டவுன் போலீசார் முத்துப்பாண்டியை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.