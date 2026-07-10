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﻿ புளி ஓடு நீக்கும் நவீன இயந்திரம் அறிமுக விழா

﻿ புளி ஓடு நீக்கும் நவீன இயந்திரம் அறிமுக விழா

ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:46 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:46 AM

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தேனி: தேனி நாடார் சரஸ்வதி பொறியியல் கல்லுாரி இயந்திரவியல் துறை மாணவர்கள் புளி ஓடு நீக்கும் இயந்திரத்தை வடிவமைத் துள்ளனர்.

அந்த இயந்திரத்தை அறிமுகம் செய்யும் விழா கல்லுாரியில் நடந்தது. தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடார்கள் உறவின்முறை தலைவர் தர்மராஜன் தலைமை வகித்தார். துணைத்தலைவர் ஜீவகன், பொதுச்செயலாளர் ஆனந்தவேல், பொருளாளர் ராமந்திரன் இயந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்தினர்.

பள்ளி முதல்வர் மதளைசுந்தரம், கல்லுாரி செயலாளர் சோமசுந்தரம், இணைச்செயலாளர் சுப்ரமணி, மாவட்ட புளி வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் கஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இயந்திரம் ஒரு மணிநேரத்தில் 250 கிலோ புளியின் ஓட்டினை சீராக உடைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது.

குறைந்த நேரத்தில் அதிக ஓட்டினை உடைக்கும். இயந்திரத்தை வடிவமைத்த மாணவர்களை சங்க, கல்லுாரி நிர்வாகிகள் பாராட்டினர். இயந்திரத்திற்கான காப்புரிமை கல்லுாரி சார்பில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

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