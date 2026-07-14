வாலிபர் கொலையில் தொழிலாளி கைது

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 09:32 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:24 PM
தேனி:தேனியில் வாலிபர் ஸ்ரீ காந்த் 20,கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த தொழிலாளி கருப்பையா 39, கைது செய்யப்பட்டார்.
தேனி எம்.ஜி.ஆர். நகரை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன் என்ற வேந்தர் பாலா 50. இவர் மூன்றாவது மனைவியுடன் வசித்தார். 2023 ல் பாலமுருகன் மற்றும் முதல் மனைவியின் மகன் ஸ்ரீ காந்த் ,இடையே சொத்து பிரச்னை ஏற்பட்டது. பாலமுருகன், முல்லை நகரை சேர்ந்த கருப்பையா 39, அலெக்ஸ் பாண்டி 25 ஆகியோருடன் சேர்ந்து ஸ்ரீ காந்தை கொன்று உடலை துண்டுகளாக வெட்டி முல்லை பெரியாற்றில் வீசினார். இவ்வழக்கில் பாலமுருகன், அலெக்ஸ் பாண்டி ஆகியோரை சி.பி. சி.ஐ.டி., போலீசார் கைது செய்தனர். இக் கொலை வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த தொழிலாளி கருப்பையாவை போலீசார் நேற்று கைது செய்து தேனி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.