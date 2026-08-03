/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/ மின்சாரம் பாய்ந்து 7 எருமைகள் பலி
ADDED : ஆக 02, 2026 11:18 PM
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திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலத்தில் மின் கம்பி அறுந்து குளத்தில் விழுந்ததால் தண்ணீர் குடிக்கச் சென்ற 7 எருமை மாடுகள் மின்சாரம் பாய்ந்து பலியாகின.
தென்காசி அருகே இடையர்தவணையைச் சேர்ந்தவர் இசக்கி 50. இவருக்கு சொந்தமான 50 எருமை மாடுகள் குற்றாலம் பெரியயானைக்குளம் பகுதியில் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன.
அப்போது தண்ணீர் குடிக்க குளத்திற்குள் இறங்கிய 7 எருமைகள் மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தன. அந்தக் குளத்தில் மின் கம்பி அறுந்து கிடந்தது. தகவலறிந்த மின் ஊழியர்கள், அங்கு விரைந்து சென்று மின் இணைப்பை துண்டித்தனர்.