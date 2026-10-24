/உள்ளூர் செய்திகள்/திருநெல்வேலி/லஞ்சம்: 22 பேரிடம் விசாரணை
UPDATED : அக் 23, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 12:04 AM
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திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்ட கல்வித்துறையில், 2019ல் தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்கள் இடமாற்றத்தில் அரசு விதிகளைப் பின்பற்றாமல் செயல்பட்டதாகவும், இடமாற்றத்துக்கு லஞ்சம் பெறப்பட்டதாகவும் புகார் எழுந்தது.
லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். தொடர்ச்சியாக, சம்பந்தப்பட்ட ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு உதவிய அதிகாரிகள் என, 22 பேரிடம் திருநெல்வேலியில் இன்று, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் மதன்குமார் விசாரணை நடத்துகிறார்.
ஆசிரியர்கள், அலுவலர்கள் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்து வருகின்றனர். இதன் அடிப்படையில், உரியவர்கள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.