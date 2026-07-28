திடீர் வயிற்றுப்போக்கால் 3 பள்ளி மாணவர்கள் 'அட்மிட்'
திடீர் வயிற்றுப்போக்கால் 3 பள்ளி மாணவர்கள் 'அட்மிட்'
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:39 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:23 PM
திருத்தணி:திருத்தணி அருகே, அரசு பள்ளியில் படிக்கும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று மாணவர்களுக்கு, திடீரென வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டதால், அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
திருத்தணி தாலுகாவைச் சேர்ந்த ஒரு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த, 7, 5ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்கள், 2ம் வகுப்பு மாணவி ஆகிய மூவருக்கும், நேற்று மதியம் 1:30 மணிக்கு, திடீரென வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, பள்ளி ஆசிரியர்கள், அவரது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்து, 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில், மூவரையும் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர். மூவரும், தற்போது நலமாக உள்ளனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், மூன்று பேரும், காலையில் வீட்டில் கஞ்சி குடித்துவிட்டு, நாவல் பழம் சாப்பிட்டு பள்ளிக்கு வந்தது தெரிய வந்தது.
அதனால், உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என, மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். திருத்தணி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.