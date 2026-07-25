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﻿ 45 துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் பணியிட மாற்றம்

﻿ 45 துணை பி.டி.ஓ.,க்கள் பணியிட மாற்றம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:14 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:14 AM

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கடம்பத்துார்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், ஊரக வளர்ச்சி துறையின் கீழ், ஒன்றிய அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்த, 45 துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, திரு வள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப் பட்டுள்ளதாவது:

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், 14 ஒன்றிய அலுவலகங்களில் பணிபுரிந்த, 45 துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களுக்கு, பணியிட மாறுதல் வழங்கப் பட்டுள்ளது.

இவர்கள் அனை வரும் உடனடியாக புதிய இடத்தில் பணியில் சேர வேண்டும்.

அதேபோல், 14 ஒன்றியங்களில் பணிபுரிந்து வரும், தகுதி வாய்ந்த உதவியாளர், கணக்கர், ஊர்நல அலுவலர்கள் எட்டு ேபருக்கு துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்களாக, தற்காலிக பதவி உயர்வு அளிக்கப் பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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