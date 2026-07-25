/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ கஞ்சா விற்ற மூவர் கைது
ADDED : ஜூலை 25, 2026 04:16 AM
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செங்கல்பட்டு: திருப்போரூர் கூட்டு சாலை யில், செங்கல்பட்டு தாலுகா போலீசார் நேற்று முன்தினம் இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது அவ்வழியாக இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர் தப்பிச் செல்ல முயன்றனர். பின் அவர்களை மடக்கி பிடித்த போலீசார், அவர்களது உடைமைகளை சோதனை செய்ததில், 1 கிலோ 200 கிராம் கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது.
விசாரணையில் மூவரும் செங்கல்பட்டு அனுமந்தபுத்தேரி பகுதியை சேர்ந்த அருண், 23. பிரவீன், 21, மணிகண்டன், 22. என்பதும் செங்கல்பட்டு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரியவந்தது.
மூவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணைக்கு பின் செங்கல்பட்டு குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.