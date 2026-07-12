/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ எம் - சாண்ட் கடத்திய லாரி பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:18 AM
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திருத்தணி: திருத்தணி போலீசார் நேற்று, தமிழக - ஆந்திர மாநில எல்லையான பொன்பாடி சோதனைச்சாவடியில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, ஆந்திர மாநிலம் நகரியில் இருந்து திருத்தணி நோக்கி வந்த டிப்பர் லாரியை போலீசார் நிறுத்திய போது, ஓட்டுநர் சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றார்.
விசாரணையில், அனுமதியின்றி எம் - சாண்ட் கடத்தி வந்தது தெரிந்தது. லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார் விசாரிக் கின்றனர்.