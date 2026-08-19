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﻿ பஞ்., யூனியன் அலுவலர் மீது வன்கொடுமை வழக்கு பதிவு

﻿ பஞ்., யூனியன் அலுவலர் மீது வன்கொடுமை வழக்கு பதிவு

ADDED : ஆக 13, 2026 11:28 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:28 PM

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துாத்துக்குடி: ஜாதி பெயரை கூறி, கான்ட்ராக்டரை தாக்கியதாக எழுந்த புகாரில், ஓட்டப்பிடாரம் பஞ்., யூனியன் அலுவலக மேற்பார்வையாளர் ராஜ்குமார், 35, மீது வன்கொடுமை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

துாத்துக்குடி மாவட்டம், மீனாட்சிபுரம் கிராமத்தில் ஆழ்குழாய் கிணறு அமைப்பது தொடர்பாக, பாளையங்கோட்டை வி.எம்., சத்திரத்தைச் சேர்ந்த கான்ட்ராக்டர் ஜெகதீஷ்ராஜா, 38, என்பவருடன், அலுவலகத்தில் வைத்து நேற்று முன்தினம் ராஜ்குமார் வாக்குவாதம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஏற்கனவே செய்த பணிகளுக்கு பணம் ஒதுக்க, ராஜ்குமார் லஞ்சம் கேட்பதாக, ஜெகதீஷ்ராஜா அதிகாரிகளிடம் கூறியுள்ளார்.

இதில் ஆத்திரமடைந்த ராஜ்குமார், ஜெகதீஷ்ராஜாவை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. அவர், ஓட்டப்பிடாரம் போலீசில் புகார் செய்தார். ராஜ்குமார் மீது வன்கொடுமை சட்டம் உள்ளிட்ட நான்கு பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். டி.எஸ்.பி., விசாரிக்கிறார்.

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