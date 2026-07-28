﻿ பிளஸ் 1 மாணவர் இருவர் கடலில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:41 AM
தருவைகுளம்: கடலில் பொழுதுபோக்கிற்காக படகில் சென்ற, பிளஸ் 1 மாணவர்கள் ஜோஸ்வா, 16, மனோஜ், 16, ஆகியோர், கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளத்தை சேர்ந்த சேவியர் மகன் ஜோஸ்வா, பிளஸ் 1 படித்தார். அதே பகுதியை சேர்ந்த பிளஸ் 1 மாணவர் மனோஜ், உள்ளிட்ட ஏழு பேர், நேற்று முன்தினம் பிற்பகல், கடலை சுற்றிப்பார்க்க 'பைபர்' படகில் சென்றனர்.
திடீரென படகு பழுதான நிலையில், படகில் இருந்த ஜோஸ்வா, மனோஜ் மற்றும் இருவர் கடலில் குதித்து நீந்தி கரைக்கு திரும்ப முயன்றனர். படகில் இருந்த மூன்று சிறுவர்கள், அவர்கள் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
கடலில் குதித்த நான்கு பேரில் இருவர் நீந்தி கரை திரும்பிய நிலை யில், ஜோஸ்வா, மனோஜ் மாயமாகினர். தருவைகுளம் மீனவர்கள், மரைன் போலீசார், தீயணைப்பு வீரர்கள், 8 படகுகளில் இருவரையும் தேடினர். நேற்று காலை இருவரின் உடல்களும் சடலமாக மீட்கப்பட்டன. தருவைகுளம் மரைன் போலீசார் விசாரிக் கின்றனர்.