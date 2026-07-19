/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ பா.ஜ. நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சி முகாம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:01 PM
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திருப்பூர், ஜூலை 20–
பா.ஜ., திருப்பூர் வடக்கு மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட 19 மண்டலங்களில், பண்டிட் தீன்தயாள் உபாத்யாயா பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது.
மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற முகாமில், கட்சியின் வரலாறு, அடுத்தகட்ட செயல்பாடுகள், ஓட்டுச்சாவடி மேலாண்மை, பூத் கமிட்டி பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து நிர்வாகிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. செரங்காடு, நல்லுார் மண்டல முகாம், மண்டல தலைவர்கள் மந்திராசலமூர்த்தி, நாகேந்திரன் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.