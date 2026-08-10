தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ சுயத்தை இழந்து நிற்கும் சுய உதவிக்குழு கட்டடம்

சுயத்தை இழந்து நிற்கும் சுய உதவிக்குழு கட்டடம்

சுயத்தை இழந்து நிற்கும் சுய உதவிக்குழு கட்டடம்

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

பல்லடம், ஆக. 10-–

பல்லடம் அருகே, மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களின் வளர்ச்சிக்காக ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட கூட்டமைப்பு கட்டடம், இரண்டு ஆண்டுகளாக பயன்பாட்டுக்கு வராமல் வீணாக கிடப்பது பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பல்லடம் ஒன்றியம், கரைப்புதுார் ஊராட்சிக்குட்பட்ட அக்கணம்பாளையம் கிராமத்தில், ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டது. பிரதான கட்டடத்துக்கு 76 லட்சம் ரூபாயும், கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகளுக்கு 8.70 லட்சம் ரூபாயும் செலவிடப்பட்ட நிலையில், மொத்தம் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் இந்த வளாகம் உருவாக்கப்பட்டது.

கட்டி முடிக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்தும், கட்டடம் திறக்கப்படாமல் பூட்டியே கிடக்கிறது. இதற்கிடையில் கட்டடத்தின் பல இடங்களில் சேதம் ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளதுடன், வளாகம் முழுவதும் புதர்கள் மண்டி பராமரிப்பின்றி காணப்படுகிறது. மின் இணைப்புக்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்புகளும் சேதமடைந்துள்ளன.

கட்டட வளாகம் சமூக விரோதிகளின் கூடாரமாக மாறும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது. வெளிப்புறத்தில் மது பாட்டில்கள் சிதறிக் கிடப்பது, கட்டடம் கண்காணிப்பின்றி இருப்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

இந்த கட்டடத்தை சுய உதவிக் குழு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முடியாவிட்டால், சமுதாய நலக்கூடம், ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கால்நடை மருந்தகம், உடற்பயிற்சி கூடம் உள்ளிட்ட பொதுப் பயன்பாட்டுக்காக மாற்றி பயன்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

––

கரைப்புதுாரில், கடந்த, 2024ம் ஆண்டு கட்டப்பட்டு பயன்பாடின்றி கிடக்கும் சுய உதவிக் குழு கூட்டமைப்பு கட்டடம்.

கட்டடத்தின் மின் இணைப்புக்காக அமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு சேதம் அடைந்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us