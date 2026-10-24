ஒரு மாணவனின் மூளைக்குள் 10 நிமிடங்கள்

UPDATED : அக் 14, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
கா லை 10:17.
ஒரு மாணவன் தனது புத்தகத்தில் ஒரு கேள்வியைப் பார்க்கிறான்.
“ஒளியின் வேகம் எவ்வளவு?”
அவன் உடனே பதிலைத் தேடவில்லை. அந்தக் கேள்வியைப் பார்த்தவுடன், அவனுடைய மனதுக் குள் ஒரு கதவு திறக்கிறது.
10:18.
அந்தக் கதவுக்குப் பின்னால் ஒரு அறிவியல் ஆய்வகம்.
ஒளிக்கற்றைகள் பாய்கின்றன. ஒரு சிறிய ஒளிக்கற்றையைத் தன் கையால் நிறுத்திப் பார்க்கிறான்.
முடியவில்லை.
அவன் சிரிக்கிறான்.
“இதை ஏன் நிறுத்த முடியவில்லை?”
அந்த ஒரு கேள்வி அவனை இயற்பியலுக்குள் அழைத்துச் செல்கிறது.
10:19.
இப்போது அதே ஒளி ஒரு சுவரில் விழுகிறது.
ஒளியும் நிழலும் சேர்ந்து ஒரு அழகான வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன.
மாணவன் அதை வரையத் தொடங்குகிறான். அறிவியல் இப்போது கலையாக மாறுகிறது.
10:20.
அதே ஒளி இப்போது ஒரு புகைப்படக் கருவியின் கண்ணாடிக்குள் செல்கிறது.
ஒளி எப்படிப் படத்தை உருவாக்குகிறது? அவன் அதைத் தெரிந்துகொள்ள முயற்சிக்கிறான். கலை இப்போது தொழில்நுட்பத்துடன் கைகோர்க்கிறது.
10:21.
அவனுக்கு முன்னால் ஒரு சிறிய சூரிய மின்தகடு.
“சூரிய ஒளியை மின்சாரமாக மாற்ற முடியுமா?”
அவன் முயற்சி செய்கிறான். ஒளி மின்சாரமாக மாறுகிறது. தொழில்நுட்பம் இப்போது ஆற்றலாக மாறுகிறது.
10:22.
இப்போது அவன் ஒரு பெரிய நகரத்தைப் பார்க்கிறான். ஆயிரக்கணக்கான வீடுகள். ஆயிரக்கணக்கான விளக்குகள். அவனுடைய மனதில் இன்னொரு கேள்வி:
“இந்த நகரத்துக்குத் தேவையான மின்சாரத்தை முழுவதும் சூரிய ஒளியிலிருந்து பெற முடியுமா?”
இப்போது அவன்பயணம் இப்படியாகிறது:
இயற்பியல் – கலை – தொழில்நுட்பம் – ஆற்றல் – நகரம். ஒரே கேள்வி.
ஐந்து உலகங்கள். அந்த மாணவனுக்கே தெரியாமல், அவனுடைய மனதுக்குள் ஒரு பெரிய பயணம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அவன் ஒரு பாடத்தை மட்டும் படிக்கவில்லை.
ஒரு பாடத்திலிருந்து இன்னொரு பாடத்துக்குத் தாவிக்கொண்டிருக்கிறான்.
இதுதான் எதிர்காலக் கல்வியின் முக்கியமான மாற்றங்களில் ஒன்று.
இனி அறிவு தனித்தனி பெட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டிருக்காது. இயற்பியல் இங்கே முடிந்து, உயிரியல் அங்கே தொடங்கும் என்று அறிவுக்கு எல்லைக்கோடு இருக்காது.
கணிதம் ஒரு பக்கம். கலை இன்னொரு பக்கம்.
கணினி அறிவியல் வேறு ஒரு பக்கம். ஆனால் ஒரு கேள்வி எழும்போது, அவை எல்லாம் ஒன்றோடொன்று இணைந்துவிடும்.
ஒரு கேள்வி பல பாடங்களாக விரியும். ஒரு யோசனை பல துறைகளாகப் பெருகும். ஒரு மாணவன் ஒரே நேரத்தில் பல உலகங்களுக்குள் பயணம் செய்வான்.
10:27.
மாணவன் மீண்டும் தனது இருக்கையில்.
அவனது நண்பன் அவனைப் பார்த்துக் கேட்கிறான்: “என்னடா படிச்ச?”
மாணவன் சிறிது நேரம் யோசிக்கிறான். “ஒளியை…” என்று சொல்கிறான். பிறகு சிரித்துக்கொண்டே திருத்துகிறான். “இல்ல… ஒளியிலிருந்து உலகத்தையே கொஞ்சம் படிச்சேன்.”